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WOW - Dünya Kadınlar Festivali ilk kez İstanbul'da: "İlham verici bir işbirliği olacak"

04 Mart 2021 10:43

Kadınları destekleyerek, kadınların karşılaştığı güçlükleri ve daha eşit bir dünya için oluşturdukları çözümleri görünür kılmayı hedefleyen WOW - Dünya Kadınlar Festivali, ilk kez İstanbul'da da düzenlenecek. 

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Marianne Young'un da sosyal medyadan "İlham verici bir işbirliği olacak" sözleriyle yayınladığı bir video ile katılım çağrısı yaptığı festivalde, Türkiye ve Birleşik Krallık’tan sivil toplum temsilcileri, akademisyenler ve sanatçılar da bulunacak. 

'Şehirde Kadın Olmak’ ana temasıyla WOW Vakfı ortaklığında, British Council ve Sabancı Vakfı iş birliği ile Türkiye’de, 5-6-7 Mart tarihlerinde düzenlenecek festivalde oplumsal cinsiyetin hayatlarımızı nasıl etkilediği Şehir Hayatına Katılım, Şehrin Görünmeyen Yüzü, Şehirde Dayanışma alt temaları ele alınacak. 

Dijital ortamda gerçekleşecek festivalde, sanat ve sivil toplum alanlarından kadınların imza attığı çalışmalara yer verilecek.

İlk kez 2010 yılında Londra’da WOW Vakfı Kurucusu ve Direktörü Jude Kelly CBE tarafından düzenlenen WOW Dünya Kadınlar Festivali, bugüne dek altı kıtaya yayılarak, 70’ten fazla festivalle 2 milyondan fazla katılımcıya ulaştı.

Festivalle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayın

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