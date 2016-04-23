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Woody Allen'ın yeni filmi 'Cafe Society'den ilk fragman geldi

23 Nisan 2016 20:51

69. Cannes Film Festivali'nin açılışını yapacak Woody Allen’ın yeni filmi 'Café Society'den ilk fragman geldi. Kristen Stewart, Jesse Eisenberg ve Blake Lively gibi genç yıldızların başrolünü paylaştığı “Café Society”, 1930’larda film endüstrisinde çalışmayı umarak Hollywood’a gelen ve aşık olan genç bir adamın öyküsünü anlatıyor. “Café Society”, Woody Allen’ın yönetmenliğini üstlendiği 47. film. Allen filmleri her ne kadar genellikle festivale ‘Yarışma Dışı” kategoriden katılıyor olsa da, Allen 2002 yılında Altın Palmiye Onur Ödülü’ne layık görülmüştü.

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