Webo'ya yapılan ırkçılığa sosyal medyadan #NoToRacism etiketiyle tepki yağdı

Dün Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya karşı 4. hakemin kullandığı ırkçı ifadeler sonrası sosyal medyadan tepki yağdı.

Başakşehir'in maçtan çekilmesi ve karşılaşmanın ertelenmesinin ardından sosyal medyada, siyasi partiler, yönetici ve sosyal medya kullanıcıları Webo'ya desteğini #NoToRacism etiketiyle yaptığı paylaşımlarla gösterdi.



Futbolda ırkçılığın gündeme gelmesiyle birlikte kullanıcılar, geçmişte futbol müsabakaları esnasında yaşanan ırkçı tutumları da tekrar hatırlattı.