Washington’da yasak öncesi gerilim tırmandı; protestocular Beyaz Saray yakınlarında polisle çatıştı

ABD'de Afrikan Amerikalı George Floyd'un bir polis memuru tarafından gözaltındayken boğularak öldürülmesinin ardından pek çok kentte devam eden ve Washington'a sıçrayan protestolarda birçok araç ve binanın yakıldı.

Başkent Washington’da sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesinden kısa bir süre önce gerilim tırmandı. Washington Belediyesi'nin Pazar gecesi 23.00'te sokağa çıkma yasağı ilan etmesine bir saat kala göstericiler bina camlarını kırmaya, polislere şişe fırlatmaya ve araçları ateşe vermeye başladı. Beyaz Saray’dan bir blok ötede bazı araçlar ve bir umumi tuvalet ateşe verildi. Polis göz yaşartıcı gazla protestoculara müdahale etti.

Beyaz Saray yakınlarındaki gösteriler önce barışçıl başladı. Polis bir süre sonra göstericileri Beyaz Saray yakınlarından uzaklaştırmak için göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Ancak göstericiler “Siyahların hayatı değerli” ve “adalet yoksa huzur da yok” sloganları atarak protestoyu sürdürdü.

Washington Belediye Başkanı gündüz saatlerinde ulusal muhafızların devreye gireceğini açıklamıştı.

Yerel saatle gece 11.00’de sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesiyle birlikte Washington DC Ulusal Muhafızı da sokağa çıkma yasağını uygulamak üzere devreye girdi. Göstericiler sokağa çıkma yasağından kısa süre sonra dağılmaya başladı.

Kaynak: VOATürkçe