ABD’nin başkenti Washington D.C'de Ulusal Muhafızlar gece gündüz nöbet tutuyor.

ABD’de 6 Ocak'ta yaşanan kongre baskını sonrası tansiyon artmaya devam ediyor. 5 kişinin ölmesi ile sonuçlanan baskının ardından başta başken Washington D.C olmak üzere ülke genelinde güvenlik arttırıldı. Siyasi gerginliğin artmasına neden olan Kongre baskınının ardından Ulusal Muhafızlar sokaklarda görev almaya başlarken, Beyaz Saray çevresi de demir bariyerlerle çevrildi. Joe Biden’ın yemin törenine saatler kala Washington D.C'de bulunan Ulusal Muhafızlar gece gündüz nöbet tutmaya devam ediyor.