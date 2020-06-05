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Washington Belediye Başkanı Bowser, caddeye boyayla yazdırdı: 'Siyah hayatı önemlidir'

05 Haziran 2020 17:56

Siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan ve tüm dünyaya sıçrayan eylemlerin yankısının sürdüğü ABD'de Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, şehirdeki bir caddeye boyayla 'Black Lives Matter' (siyahların hayatı önemlidir) yazdırdı.

Bowser, yazının havadan görüntülendiği bir videoyu da Twitter hesabından paylaştı. 

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestolar 10. gününde de devam etti.

Minneapolis kentinde Floyd için yapılan cenaze töreninin ardından protestocular sokağa çıktı. Törene büyük bir kalabalık katılım gösterdi. Cenazede konuşan Papaz Al Sharpton, Floyd'un ölümünün değişim için bir katalizör olacağına dair söz verdi. Sharpton, olanların sembolik bir mesaj olduğunu ifade etti: "Dizinizi boynumuzda çekin".

Dün ülke genelinde protestolarda meydana gelen şiddet olaylarında bir azalma görüldü ve Louisville ile Seattle gibi bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

New York'un Manhattan adası ve Bronx bölgesinde sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdikten sonra polis, barışçıl protestocuları sıkıştırdı. Sokakta polisin yine birçok kişiyi gözaltına aldığı belirtildi. New York Times, bazı noktalarda polisin protestoları copladığını ve kalkanlarla iteklediğini ifade etti.

Günün erken saatlerinde binlerce protestocu Brooklyn'de ve Belediye Başkanı konutunun önünde bir araya geldi. Protestocular, uygulamaya soktuğu sokağa çıkma yasağı sebebiyle Belediye Başkanı Bill de Blasio'ya tepki gösterdi.

Buffalo'da polis şiddetine hızlı ceza

Buffalo'da bir protestocu, polis memurları tarafından itildikten sonra yere düşerek kafasından yaralandı. Buffalo belediye binası yakınlarında meydana gelen olaydan kısa süre sonra olaya karışan iki polis memuru da maaşsız izne çıkarıldı. 

Erie Bölge Yöneticisi Mark Poloncarz, "Bu olay midemi bulandırdı" dedi ve hastaneye kaldırılan protestocunun durumunun iyi olduğunu bildirdi.

WBFO tarafından paylaşılan videoda yerdeki adamın kulağından kan geldiği ve kendini iten polislerden birinin durumuna bakmak için eğildiği görülüyor. Bir polis memuru, "Buraya bir sağlık ekibi çağırın" diye bağırsa da hiç biri duruma bakmak için durmadı.

Washington'daki bazı polisler evine gönderiliyor

ABD'nin başkentindeki protestolarda şiddet olaylarının azalmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, düzeni sağlaması için çağırdığı 82. Hava İndirme Bölüğü üyelerinin evine dönmeye başlayabileceğini ifade etti.

Askerler, Washington şehrinin dışında sokaklara inmek için çağrı bekliyordu ancak protestolarda hiç aktif servis üyesi kullanılmadı ve başkentteki olaylara Ulusal Muhafızlar müdahale etti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, konuşlanan bin 600 askerden 700'ünün üssüne dönmesi için emir verdi. Geriye kalanların da kısa süre içinde geri gönderileceği belirtildi.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve en az 140 farklı şehre yayılan protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı.

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