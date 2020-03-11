Vuhan’da yaşayan 103 yaşındaki kadın 6 günde Koronavirüs'ü yendi; iyileşen en yaşlı hasta oldu

Zhang Guangfen adındaki kadın, şimdiye dek iyileşen en yaşlı kişi oldu. Daha önce 101 yaşında bir kişi iyileşmişti.

Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in Vuhan kentinde yaşayan ve virüse yakalanan 103 yaşında bir kadın, altı günlük tedavinin ardından taburcu oldu.

Dünya çapında yayılan Koronavirüs salgınının çıkış yeri olarak bilinen Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Koronavirüse yakalanan 103 yaşında Zhang Guangfen adındaki kadın, 6 günlük tedavinin ardından iyileşti.

Zhang, iyileşen en yaşlı kişi olarak kayıtlara geçti.

Zhang tedavi eden doktor Zeng Yulan, 103 yaşındaki kadının başka bir hastalığı olmadığından dolayı hızlı bir şekilde iyileştiğini söyledi.

1 Mart’ta hastaneye kaldırılan Zhang, durumu kritikti ve zar zor iletişim kurabiliyordu.

Koronavirüs

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) dünden bugüne 5 binden fazla kişiyi daha etkiledi, vaka sayısı 119 bin 96'ya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de de ilk vakanın görüldüğünü açıklaması üzerine Türkiye ve dünyada salgına ilişkin endişeler yüksek boyutlara ulaştı.

Dünya genelinde Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 4.284'e ulaştı. CNN'in aktardığına göre ABD'de vaka sayısı 1000'e ulaştı böylece Pazar gününden bu yana ABD'deki vakalar 2 katına çıkmış oldu. New York eyaletini yanı sıra 92 vaka görülen Michigan ve Massachusetts eyaletlerinde de acil durum ilan edildi.

10 binden fazla vaka ile Avrupa'nın yeni tip Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülkesi olan İtalya'da ülkenin kuzeyinde yürürlüğe sokulan karantina uygulaması, dün ülkenin tamamında başladı. Vatandaşlar marketlere akın ederek stok yapmaya başladı.

İran'da dün 54 kişi daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede ölüm sayısı 291'e yükseldi.

Dün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk vaka görüldü. Ülkede eğitime ara verildi ve Bakanlar Kurulu acil gündemli toplandı.

Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 00.30'da bir basın açıklaması yaparak ülkede ilk Koronavirüs vakasının tespit edildiğini söyledi. Koca, hastanın 'mahremiyeti' için vakanın hangi şehirde olduğu bilgisini vermedi.