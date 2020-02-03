Vuhan'da Koronavirüs tedavisi için 10 günde inşa edilen 1000 yataklı hastanenin içinden görüntüler paylaşıldı

Koronavirüsün (2019- nCoV) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan şehrinde 10 günlük rekor sürede inşa edilen 1000 yataklı hastanenin içinden görüntüler paylaşıldı.

Koronavirüs'ten etkilenenlerin tedavisi için inşa edilen hastanenin bugünden (3 Şubat) itibaren silahlı kuvvetlerden bin 400 tıbbi personelle hizmet vermeye başlayacağı duyurulmuştu

Sosyal medyada, 10 günde tamamlanan hastaneye dair paylaşılan görüntülerde, prefabrik hastanenin içinden görüntüler paylaşıldı. Virüs tespit edilen kişilerin tedavi edileceği odalar kameralara yansıdı.