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Vuhan'da Koronavirüs için dayanışma: "Güçlü ol Vuhan"

29 Ocak 2020 18:27

Çin'in Vuhan kentinde, Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan Vuhanlıların, birbirlerine destek olmak amacıyla pencerelerinden "Güçlü ol Vuhan" mesajı verdiği görüntüler sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri oldu. 

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs bugüne kadar 100'den fazla kişinin ölümüne yol açtı. 4 bin 500 kişide de hastalık tespit edildi.

Vuhan'da bir sitede yaşayan insanların pencerelerden "Güçlü kal Vuhan (Vuhan jiayou)" şeklinde birbirlerine seslendiği görüldü. Görüntüler, sosyal medya platformlarında en çok paylaşılan videolardan biri olurken, "Vuhan jiayou" ifadesi de gündem oldu.

 

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