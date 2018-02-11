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‘Vücut hackerları' teknolojiyle insan bedenini bir araya getiriyor

11 Şubat 2018 18:38

Son birkaç yıldır dünya çapında yeni bir moda gittikçe yaygınlaşıyor. ‘Vücut hackerları' teknolojiyle insan bedenini bir araya getiriyor. Jesika Foxx kalıcı olarak mor renkli gözlere ve elf benzeri kulaklara sahip. Kocası Russ'ın ise derisinin altına yerleştirilmiş bir çift boynuzu var. 72 yaşındaki Avustralyalı Sterlac'ın kolunda bir kulak bulunuyor. Bu kulağa yakında küçük bir mikrofon entegre ettirecek ve böylece onun duyduklarını başkaları da internet aracılığıyla dinleyebilecek.Yasal isminin önemli bir bölümü ‘miyav' kelimesinden oluşan Meow-Ludo Disko Gamma Meow-Meow, Sydney seyahat kartındaki çipi eline yerleştirilmiş. Bu insanlar ‘vücut hackerları'. Üç yıldır düzenlenen ‘BodyHacking' konferansı için bu yıl ABD'nin Texas eyaletinde bir araya geldiler. Kongrenin düzenleyicileri bu uğraşı birinin bedenini ya da zihniyetini, kişinin inançlarını ya da ‘ideal kimliğini' daha iyi yansıtmak amacıyla aktif olarak değiştirmesi olarak tanımladı. Bu meditasyondan deri altına radyo vericisi yerleştirmek amaçlı cerrahiye ya da beyni etkileyen ilaçlar alınmasına kadar bir dizi eylemi kapsıyor. Teoride ağırlık kaldırma, pilates bu kategoride sayılıyor. Ancak terim yaygın olarak daha olağandışı çabalarla ilişkili.

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