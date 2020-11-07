Vreskala: Bir parçanın kendi çapında bir viral yaratması olayı bitti, Spotify ve Youtube belirliyor her şeyi

Müzisyenler Hakan Vreskala ve Deniz Mahir Kartal son çalışmalarıyla Akustik24’te Ayşen Güven’e konuk oldu. İki müzisyen, yeni projeleri Pulsar’ın ilk teklisi “Hırpani”de; halk müziğine elektronik dokunuşlarını, bir animasyon film gücündeki kliplerinin hikâyesini, Almanya ve İsveç’te müzisyenlerin salgınla nasıl baş ettiklerini anlattı.

Uzun zamandır Stockholm’de yaşayan Hakan Vreskala ve Berlin’de hayatını sürdüren Deniz Mahir Kartal, yıllardır beraber müzik yapma deneyimlerine yeni bir boyut getirdiklerini anlattıkları sohbette bütün dünyada kültür-sanat dışında her şeyin devam ettiğine dikkat çekti.

İlgi gören kliplerinin hikâyesini Hakan Vreskala, “Tan (Tunçağ) distopik bir dünya kurmak istedi gerçi şu yaşadığımız günleri düşününce pek de distopik bir yanı kalmıyor ama aslında tam da bizim halimizdi; garip ve zor zamanlarda müzik yapmaya çalışan iki tane bıcırık. Modifiyeyle uğraşan, yaratıcı iki tane bıcırık ve aslında tek istedikleri özgürce müziklerini yapabilmek” diye anlattı.

“Klipte mümkün olduğunca silah, savaş kan göstermemek istedik” diyen Deniz Mahir Kartal da “O yüzden arabanın üzerinde enstrümanlar var o yüzden bizim gençlik hallerimiz var orada” diye ekledi. “Bizim için önemli olan o elektronik elementlerle otantik elementlerin gerçekten iç içe geçebildiği ama bizim de kendi sözlerimizi de söyleyebildiğimiz bir müzik diyen” Kartal, “Daha mix edebildiğimiz, daha bizden olan ama yaşadığımız yerlerin dinamiklerini de barındıran bir müzik yapmaya çalışıyoruz. Bütün Pulsar çalışmaları böyle devam edecek sanırım” dedi.

Epic Istanbul etiketli parçanın Tan Tunçağ imzalı klibini merak edenler için link de burada: imzalıhttps://www.youtube.com/watch?v=TTh6iICFHRY

'Biraz retro, 90’ları anımsatan diphouse beatleri üzerine benim de daha pesten söylediğim daha bol enstrümanlı bir tarzda' devam edeceklerini vurgulayan Vreskala ise, “Şu an inanılmaz derecede sert trendler var. Bu da müziğin algoritmalar tarafından belirlenmesiyle ilgili. Eskiden insanların kendi seçimlerini yapabilme şansı vardı aslında. Şu an iki aparat var, YouTube ve Spotify onlar da korkunç algoritmalarla çalışıyor. Herhangi bir şarkının kendi çapında bir viral yaratması olayı bitti bence” vurgusunu yaptı.

Hakan Vreskala'nın ritimciliğinin olanaklarıyla sohbetinin senkronunu ayarladığı Akustik 24 Yayında! İster izleyin ister dinleyin.