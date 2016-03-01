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Volkswagen'e protesto: Kimse sorun bulmadığı takdirde problem yok!

01 Mart 2016 21:19

İngiliz komedyen Simon Brodkin, Cenevre’de düzenlenen otomobil fuarında Volkswagen’in sunumuna tamirci kılığında çıkarak, küçük bir protesto gösterisi sergiledi. Daha önce FIFA Başkanı Sepp Blatter’in yüzüne dolar banknotları atmasıyla hafızalara kazınan komedyen, bir Volkswagen teknisyeni gibi giyinip, şirket yöneticisinin konuşması sırasında sahneye fırladı. Alman aksanıyla İngilizce konuşan komedyen, Volkswagen CEO’su Matthias Müller’in “Kimse bir sorun bulmadığı takdirde problem yok” yönündeki açıklamasını hatırlattı. Komedyenin elinde de yine şirketi protesto eden bir döviz taşıdığı görüldü. Güvenlik görevlileri komedyeni sahneden indirdi ve şirketin sunumu kaldığı yerden devam etti.

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