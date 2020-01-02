Volkswagen Vosvos'a böyle veda etti

Volkswagen, son örneğini Temmuz 2019'da banttan indirdiği modeline veda videosu yayınladı. Almanya merkezli otomobil devi Volkswagen, Vosvos adıyla da bilinen Beetle'ın üretimini yaz aylarında sonlandırdığını duyurmuştu.

Videoda, küçük bir çocuğun hayatına giren Beetle'ın aradan geçen seneler ile birlikte çocuğun her zaman yanında olması vurgulanıyor. Videonun sonunda ise ikonik modele veda edilerek, insanlar Beetle'ın arkasından el sallıyor. Beetle'ın gökyüzüne yükseldiği video, Volkswagen'in ilk elektrik motorlu aracı ID.3'ün tasarımının gösterilmesiyle sona eriyor.

Otomobil dünyasında önemli yer tutan Beetle (vosvos), orijinal modeliyle 2003 yılına kadar üretimde kalmıştı.

1938 yılında Ferdinand Porsche tarafından 'halkın arabası' olarak dizayn edilen Beetle için Volkswagen Group Amerika'nın CEO'su Scott Keogh, "Veda zamanı geldi ancak markamızın gelişiminde oynadığı rolüyle Beetle'ı asla unutmayacağız" demişti.