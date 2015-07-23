Volkan'ın antrenman videosu dünya medyasında manşet oldu

Fransa, Brezilya, İspanya ve İngiltere medyası Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in meşhur antrenman videosunu manşetlere taşıdı. Volkan Demirel, antrenmandaki birkaç dakikalık görüntüsüyle adını dünyaya duyurdu. Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in antrenmanda yaptığı hareketler, dünyanın diline dolandı. Sarı-lacivertlilerde kaleci antrenörü Pablo Orlandoni ile yaptığı çalışmanın görüntüleri yayınlanan oyuncunun hareketleri büyük beğeni topladı. İdmanın videolarına yer veren siteler, Volkan için övgü dolu ifadeler kullandı.