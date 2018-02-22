Volkan Konak'tan silahlı saldırı iddiasına ilişkin açıklama

Şarkıcı Volkan Konak'a, İstanbul Ataşehir'de sahne aldığı barda, "Sen vatan hainisin" diyen bir kişinin ateş açtığı öne sürüldü. Konak saldırıyı yara almadan atlatırken, ateş açan kişi bar korumaları tarafından vurularak yakalandı. Olay, Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde Volkan Konak'ın sahne aldığı eğlence mekanında yaşandı. İddiaya göre S.D. isimli bir kişi, 'Sen vatan hainisin' diye bağırdıktan sonra ateş etti. Saldırgan S.D.'nin silahından çıkan kurşunun tavana isabet ettiği belirlendi. Olayda Konak yara almazken, ateş eden S.D eğlence mekanı korumaları tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. S.D. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Volkan Konak, "Ben sahnedeydim haberim bile yok. Böyle bir hadise yaşanmış ama benimle ilgisi yok. Burada birisi havaya ateş açmış gitmiş bizimle alakası yok. Sahnede şarkı söylüyordum, 50. yaş günümü kutluyoruz" diye konuştu.