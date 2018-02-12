Volkan Demirel küfür ettiği iddialarına yanıt verdi: Bazen ister istemez bir şeyler çıkıyor ağzımızdan, özür dilenecek bir şey yapmadım...

Süper Lig'in 21.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup ederken karşılaşmanın 90+4'üncü dakikasında bir pozisyon sonrası yan hakeme doğru küfür ettiği iddia edilen Volkan Demirel'in o görüntüsü sosyal medyada çok tartışıldı. Karşılaşmanın ardından ekranlara gelen o görüntüleri için açıklama yapan Volkan Demirel, ”Bunlara takılmayın. Güzel şeylere odaklanın. Bazen ister istemez bir şeyler çıkıyor ağzımızdan. Yanlış bir sollama yapıldığında bir şey demiyor musun? Her oyuncunun ağzına kamera sokarsan, bunu her oyuncu söyler. Özür dilenecek bir şey yapmadım. Biz geçmişte maçlarımızın ertelenmesini istemedik. Beşiktaş da istemesin. Fikstür nasılsa öyle oynayalım. Herkes çıksın oynasın” ifadelerini kullandı.