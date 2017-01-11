Vodafone Arena'nın çatısında biriken kar temizleniyor

Vodafone Arena'nın çatısında biriken kar yağışın bitmesi ile birlikte temizlenmeye başlandı. İstanbul'da etkisi artıran kar yağışının erimeye yüz tutmasın rağmen, bazı işyeri ve yüksek binalarda çatı temizleme işlemi hızla sürüyor. Entebe denilen modern bir teknoloji ile hayata geçirilen çatının karla kaplı olması ise kulüp yetkililerini harekete geçirdi. Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) görüntülediği Vodafone Arena'nın çatısı hakkında bilgi veren Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Yönlendirmemizi yaptık. Gereken çalışmalar ve kontroller hayata geçirildi dedi.