Vize serbestisi beklenirken... Yeşil ve gri pasaport sahiplerinin de AB'ye girerken izin almaları gerekecek!

Türkiye vizesiz Avrupa hayaliyle uğraşırken Avrupa Birliği'nden vizesiz seyahat hakkına sahip yeşil ve gri pasaport sahipleri için kötü haber geldi. AB'ye giriş yapmak isteyen yeşil ve gri pasaport sahipleri AB'ye girebilmek için seyahat izni almak zorunda kalacak. Avrupa Parlamentosu, vizesiz geçiş hakkına sahip kişilerin artık seyahat izni uygulamasına tabi tutulacağını duyurdu. Avrupa Parlamentosu, resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yeni sistem, şimdiye dek vizeye ihtiyaç duymadan AB'ye giriş yapan yolcuların, artık bir seyahat iznine sahip olmalarını gerektiriyor. Bu sayede sınırlarımıza varmadan önce, kimin AB'ye geldiğini öğrenebileceğiz. Detaylar için videomuzu seyredin" ifadelerine yer verildi.