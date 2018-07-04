T24 LogoT24 Logo
Haberler

Vize serbestisi beklenirken... Yeşil ve gri pasaport sahiplerinin de AB'ye girerken izin almaları gerekecek!

04 Temmuz 2018 21:44

Türkiye vizesiz Avrupa hayaliyle uğraşırken Avrupa Birliği'nden vizesiz seyahat hakkına sahip yeşil ve gri pasaport sahipleri için kötü haber geldi. AB'ye giriş yapmak isteyen yeşil ve gri pasaport sahipleri AB'ye girebilmek için seyahat izni almak zorunda kalacak. Avrupa Parlamentosu, vizesiz geçiş hakkına sahip kişilerin artık seyahat izni uygulamasına tabi tutulacağını duyurdu. Avrupa Parlamentosu, resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yeni sistem, şimdiye dek vizeye ihtiyaç duymadan AB'ye giriş yapan yolcuların, artık bir seyahat iznine sahip olmalarını gerektiriyor. Bu sayede sınırlarımıza varmadan önce, kimin AB'ye geldiğini öğrenebileceğiz. Detaylar için videomuzu seyredin" ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER

vizesiz seyahatyeşil pasaportvizegri pasaportizinavrupa birliğiab

Diğer Videolar

Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş: Bir sonraki kongrede iktidar partisinin kongresini yapacağız

Sobe | Müzisyen Korhan Futacı oyuncu Ezgi Çelik'e anlattı: Bir yanımız iç sıkıntısı bir yanımız güneşli

Kadıköy'de "Damat istifa" tezahüratı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Şubat 2020

Doç. Dr. Oytun Erbaş: Koronavirüs baharda etkisini yitirir, aşısı da en erken 5 yılda bulunur, tuzlu su ile gargara yapın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Metin Gürcan: Moskova'nın sabrı taştı; Ankara'dan İdlib konusunda net yol...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yayından alınan pilot Altan: Trafik, İstanbul Havalimanı'na göre ayarlandığı için...

İşsiz baba "Çocuklarım aç" diyerek kendini yaktı; AKP'li meclis üyesi...

Babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız’ın arkadaşları: Erkek arkadaşı yoktu, gerçek...

Ahmet Hakan'dan CHP'nin boykot kararına uyan İmamoğlu'na: “Çıkaracağım” dediği parti...

Mahsun Kırmızıgül: Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar, bu garibana iyi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Metin Gürcan: Moskova'nın sabrı taştı; Ankara'dan İdlib konusunda net yol...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24