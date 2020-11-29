Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, seçilen 4 Türkiye kökenli ismi 3'e indirdi, Berivan Aslan'ı yok saydı

T24 Haber Merkezi

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, katıldığı bir programda, Eyalet Meclisi'ne seçilen isimleri sayan sunucunun Yeşiller Partisi Milletvekili Berivan Aslan'ı 'Türkiye kökenli' olarak anmasına izin vermedi.

"Avusturya Günlüğü" isimli Facebook sayfasında Gündem Özel isimli programda Adil Elmas'ın sorularını yanıtlayan Ceyhun, Elmas'ın "Viiyana Eyalet hükümeti kuruldu. 100 meclis üyesi seçildi" sözünü keserek "3 tane de Türkiye kökenli" dedi.

Elmas'ın düzeltme yapıp "Toplam 4" demesi üzerine Ceyhun, "Bir tanesi kendisini pek bizden saymadığı için girmek istemiyorum o konuya ama en azından 3 tane kendini Türkiye kökenli olarak tanımlayan isimler var" dedi.

Berivan Aslan'dan tepki: U tanç verici!

Söz konusu röportajı sosyal medya hesabından paylaşan Berivan Aslan, Ceyhun'un ifadelerine tepki gösterdi.

Aslan, "Bir diplomasi skandalı daha: Bir röportajda, sunucu "4 tane Türkiye kökenli seçildi" demesinden rahatsız olan Avusturya Büyükelçisi Ozan Ceyhun sunucuyu defalarca düzeltip: "Üç" diyor ve bir MV'den(benden) "öbürü", diye bahsediyor. Bir diplomatın ayrımcı dil kullanması utanç verici!" ifadelerini kullandı.