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'Virüsten temizlemek isterken' paralarını yaktı; bankaya yatırmaya çalıştı

05 Mayıs 2020 17:12

ABD'de bir banka çalışanı müşterilerden birinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 730 dolar değerindeki parasını mikrodalga fırında sterilize etmek isterken yaktığını söyledi. Olayın şaşkınlığını paylaştığı videoda anlatan bankacı, müşterinin bankadan yaktığı paranın bir de iadesini istediğini belirtti.

Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

ABD'de banka çalışanı olan Jeffrey Decker çektiği videoda, bir müşterinin yeni tip Koronavirüs nedeniyle sterilize etmek isterken mikrodalga fırında yaktığı paraları hesabına yatırmak istediğini söyledi. 

Söz konusu müşterinin 1, 5 ve 20 dolardan oluşan toplamda 730 dolar değerindeki parasını virüsten sterilize etmek isterken mikrodalga fırında yaktı.

Sosyal medya hesabından yanmış paraların fotoğrafını paylaşan Decker, "Birisi yaktığı paralarını hesabına yatırmamız için bize gönderdi ama yapamam" ifadesini kullandı.

Decker, Koronavirüs sebebiyle çoğu insanın temizlik konusunda aşırıya kaçtığını dile getirdi. 

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