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Virüse rağmen mührü kırıp kumar oynayanlara baskın

02 Ekim 2020 10:31

Adana’da bir apartman dairesini kumarhaneye çevirip kumar oynayanlara 3. kez operasyon yapılırken, şahısların mührü kırıp kumar oynadığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi Şehitler Bulvarı üzerindeki bir apartman dairesinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından daireye baskın yapıldı. Polisin baskını sırasında zanlılar bir süre kapıyı açmayıp kumar malzemelerini saklamaya çalıştı. Ancak polis içeri girip kumar malzemelerini ele geçirdi. Daha önce de iki kez baskın yapılan ve mühürlenen dairenin mührünü kıran şahısların kumar oynadığı saptandı. Polis içeride bulunan 21 kişiden 8’ine kumar oynamaktan, Yunus Ş.’ye (28) ise kumar oynatmaktan işlem yaptı. İçeride bulunan herkese ise sosyal mesafeye uymamak ve maske takmamaktan 76 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca içeride bulunan 104 poker kağıdı, 2 poker masası ve 46 pula el konuldu. Polis zanlıların tuttuğu bir de borç defteri ele geçirdi. Bu defterde akşam 2 saatte 32 bin lira borç yapıldığı belirlendi. Bina tekrar mühürlendi.

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