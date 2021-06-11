Virajını alamayan şoför, köprüde asılı kalan TIR'da mahsur kaldı

Kocaeli'de dönüş yapmak isteyen TIR şoförü, virajını alamayınca köprüde asılı kaldı. Otoyola uçmaktan son anda kurtulan TIR'ın içinde mahsur kalan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, 40 yaşındaki Ayhan A. idaresindeki TIR, sürücüsünün hızlı giderken dönüş yapamaması sonucu köprünün bariyerlerine çarptı. TEM Otoyolu'na düşmekten son anda kurtulan TIR, köprü üzerinde asılı kaldı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, TIR'ın asılı kaldığı yerden düşme ihtimaline karşı TEM Otoyolu İstanbul istikametini trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri TIRiçinde mahsur kalan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlatırken TIR'ın kapısını açarak içeride bulunan sürücüyü çıkardı.