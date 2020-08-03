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Video çekmek için süratle giden arabanın ön kaputunda seyahat etti!

03 Ağustos 2020 18:17

İstanbul Zeytinburnu’nda bir kişi sosyal medyaya video çekmek için süratle giden aracın ön kaputunda seyahat etti.

Bir başka sürücü ise akşam saatlerinde geldiği direksiyon eğitim alanında drift yapıp, tozu dumana kattı.
İstanbul’da yaşanılan olayların ilki Zeytinburnu Rauf Denktaş Caddesi üzerinde yaşandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda bir kişinin süratle giden aracın ön kaputunda seyahat ettiği görüldü.

 Gençlerin sosyal medyada paylaşmak için ölüme meydan okurcasına yaptıkları hareket büyük tepki çekti.

Bir başka olayda ise Zeytinburnu’nda İSPARK’a ait olan direksiyon eğitimi alanında yaşandı. Akşam saatlerinde alana gelen bir sürücü kullandığı otomobil ile dakikalarca drift yaptı.

Tozu dumana katan gence şikayet üzerine olay yerine gelen bekçiler müdahale etti.

Bekçilerin uyarısı ile sürücünün alandan uzaklaştığı görüldü.

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