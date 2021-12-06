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Video çekmek için seyir halindeki arabadan böyle sarktı

Yaşanan o anlar, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi

06 Aralık 2021 13:19

İstanbul Arnavutköy'de video çekimi için vücudunun yarısını araçtan çıkartan şahsın o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Sultangazi-Arnavutköy yolunda meydana geldi. Araçları ile otoyola çıkan kişiler, bir aracın videosunu çekmek için şeritleri kapattı. Video çekmek isteyen bir şahsın vücudunun yarısını araçtan çıkarttığı görüldü.

Yaşanan o anlar, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: İHA

 

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