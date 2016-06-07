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Vezneciler'deki bombalı saldırıya ait görüntüler

07 Haziran 2016 16:10

İstanbul Beyazıt'ta Vezneciler otobüs durağı yakınlarında çevik kuvvet otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 7'si polis 11 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 36 kişi yaralandı. Görgü tanığı yaşadıklarını "Önümdeki araç patladı" diye anlattı. Patlamanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin ihtimaller de araştırılıyor. Vezneciler saldırısı İstanbul'da bu yıl gerçekleşen dördüncü bombalı saldırı oldu. Saldırının ardından yol araç geçişine tümüyle kapatıldı. Polis, geniş bir çevrede hissedilen patlamanın ardından olay yeri yakınlarındaki işyerlerini tahliye ederek güvenlik çemberi oluşturdu. Saldırının ardından kontrollü bir patlatma yapıldı. İstanbul Valisi Vasip Şahin yaptığı basın açıklamasında şunlar söyledi: "Bugün, saat 08.40 sılarında Vezneciler semtimizde yoldan geçen çevik kuvvet polisimizi taşıyan araçlara, araçlı bombalı saldırı yapılmıştır. Bunun neticesinde 7'si polis 4'ü vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Durumu ağır olan 3 kişinin tedavisi devam ediyor”

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Veznecilerbombalı saldırıBeyazıt

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