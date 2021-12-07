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Veysel Eroğlu Melen Barajı için 7 Aralık 2016 tarihini vermişti; 2021 itibariyle hâlâ bitirilemedi

"Bu İstanbul'un tarihindeki en büyük yatırımdır"

07 Aralık 2021 17:35

T24 Video Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı eski Bakanı Veysel Eroğlu'nun, 7 Aralık 2016 günü saat 14.59’da açılacağını vaat ettiği DSİ tarafından yapılan Melen Barajı 2021 itibariyle hâlâ bitirilemedi.

Eroğlu, 9 Ocak 2015 tarihinde İstanbul eski Valisi Vasip Şahin ve İSKİ eski Genel Müdürü Dursun Atilla Altay ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında İstanbul'un su sorunu ve Melen Barajı'nın yapımı hakkında açıklama yapmıştı.

"7 Aralık 2016 saat 14.59'da Melen Barajı bitiyor" demişti

Bu açıklamada İstanbul'da 2071'e kadar su sıkıntısı olmaması için çalıştıklarını belirten Eroğlu, Melen Barajı'nın biteceği tarih ve saati vermişti:

"7 Aralık 2016 saat 14.59'da Melen Barajı bitiyor. 800 milyon metreküp suyu biriktirecek, Yılda 1 milyar metreküpten fazla, yani İstanbul'un bir yıllık ihtiyacını karşılayan miktara sahip olacağız. Bu İstanbul'un tarihindeki en büyük yatırımdır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 3 milyar 400 milyon lira yatırımıyla İstanbul'a katkı sağladık."

Veysel EroğluVasip ŞahinDursun Atilla AltayMelen Barajı2021 itibariyle bitirilemedi

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