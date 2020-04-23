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Veyis Ateş’in canlı yayında sinekle imtihanı sosyal medyada gündem oldu

23 Nisan 2020 13:33

Habertürk ana haber sunucusu Veyis Ateş’in canlı yayında stüdyodaki bir sinek ile imtihanı sosyal medyada gündem oldu. Ateş’in mücadelesi akıllara Türk sinemasının efsane karakteri Badi Ekrem’i getirdi.

Geçtiğimiz günlerde konuklarıyla sunduğu programda yaşanan “canlı yayında gaz çıkarma” ile gündeme gelen Veyis Ateş bu kez stüdyo sineği ile mücadele etmek zorunda kaldı.

Sineğe tepkisini, “Yolunu şaşırmış bir sinek, dakikalardır benimle, saçlarımla ve kağıtla uğraşıyor” diyerek gösteren Ateş daha sonra elindeki kağıtla sineği kovaladı.

Ateş, bir türlü yakasını bırakmayan sineği “hadi güle güle” diyerek uğurladı.

Ateş’in rahat tavırlarını sosyal medya kullanıcıları Hababam Sınıfı’ndaki “Badi Ekrem” karakterine benzetti ve Ateş’in videosunu “Badi Ekrem”in hareketleriyle birleştirip yayınladı.

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