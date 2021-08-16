Veteriner hekim Bekir Taşdemir: Toprakla temas eden mamalar zamanla bozulup, hayvanların sağlığını kötü etkiliyor

Veteriner Bekir Taşdemir, sokak hayvanları beslenmesine ilişkin olarak, "Toprakla temas eden mamalar zamanla bozulup, hayvanların sağlığını kötü etkiliyor" uyarısını yaptı.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde veterinerlik Bekir Taşdemir, toprağın üzerine direk atılan mamaların bozularak hayvan sağlığını etkilediğini belirtti. Taşdemir şu ifadeleri kullandı:

"Mamaların mama kapları içerisine, suların özellikle belli yerlere koyulması lazım"

"Buradaki tabloda bilinçsizce insanlar ve barınaklar tarafından öyle söyleyeyim, köpeklerin buraya gelip bırakıldığı, burada bir barınak oluşturulmaya çalışıldığı, mamaların ve beslemelerin buraya bırakıldığı, doğal beslemeye çalışıldığı bir ortam var. Buradaki ortamda yapılan birkaç teknik hata var biz bunlara değinelim. Mamaların mama kapları içerisine, suların özellikle belli yerlere koyulması lazım ki yerlere dökülen ve toprakla temas eden mamalar zamanla bozulup, küflenip bakteriyel ve mikrobiyel, parazitel bu tür şeylerin bulaşmalarını sağlıyor ve hayvanların sağlığını kötü noktada etkiliyor. Burada biz aslında hayvanlara yardımcı olmaya beslemeye çalışırken tam tersi hayvanlara kısmen zarar veriyoruz”

"Mama poşetlerinin ortaya gelişi güzel bırakılması doğaya zarar veriyor"

“Burada doğal olarak bırakılan, kendi haline bırakılan hayvanların tedavi edilme şansları da çok düşük. Çünkü bir gün bulduğunuz köpeği ikinci gün bulamayabiliyorsunuz, başka bir noktaya geçmiş olabiliyor ve yakalama şansınızda zor oluyor. Burada tedavi etme zorluğu da var. Yemleme yaparken de yemek artıklarını getirip doğaya bıraktığımız zaman bunların poşetlerini, kutularını ortaya gelişi güzel bırakıyoruz, dolayısı ile doğaya da çok kötü bir şekilde zarar veriyoruz. Bununla beraber hayvanlar birlikte sürekli temas halinde olunca hastalığa açık olduğu için birbirine bulaştırmada söz konusu. Burada olması gereken özellikle daha izole ortamda olması hayvanların yakalanabilir olması gerekiyor. Artı burada bir çok insanın ve dışarıdan gelen insanların buna bende dahil kullandığımız bir içme suyu var kaynak suyu var. Bunun çevresinde bu kötü ve nahoş görüntülerin olması insan sağlığını da kötü yolda etkiliyor. Tabii burada doğaya , insana ve hayvanlara elimizde olmadan belki bilinçsizce yaklaştığımız için zarar veriyoruz”