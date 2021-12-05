Veresiye alkol vermeyen kasiyere ürün fırlatıp silah doğrulttu

İstanbul Kağıthane’de veresiye alkol vermeyen kasiyeri, iki şüphelinin tabanca ile tehdit ettiği anlar tekel bayisinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şahısların kasiyerle tartıştığı ve tartışma sırasında bir şahsın kasiyere ürün fırlattığı, ötekinin ise tabanca doğrultarak tehdit ettiği görülüyor.

Şirintepe Mahallesi’nde yaşanan olayda, Hüseyin G.’nin (37) çalıştığı tekel bayisine gelen iki kişi kasiyere doğru yaklaşarak sohbet etmeye başladı. Şüpheli iki şahıs kasiyer Hüseyin G.’den veresiye alkol almak istedi. Kasiyer Hüseyin G. ise kabul etmeyince şüpheli şahıslarla kasiyer arasında tartışma çıktı.

Kasiyere tabanca doğrulttu

Kasiyerle tartışan şüphelilerden bir tanesi, tezgahtaki ürünü eline alıp kasiyere fırlattı. Diğer şahıs yanında getirdiği silahı çıkartarak tehdit edip hakaretler savurdu. Şahsı, arkadaşı sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra tabancayı beline takan şahıs marketten çıktı. Yaşanan olay üzerine olaya şahit olan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yakalanan şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı

İhbar üzerine markete gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda şahısların emniyette çok sayıda kayıtları bulunan Talha Y. ve Serkan Ö. olduğunu tespit etti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Serkan Ö. ve Talha Y., Sanayi Mahallesi’nde olayda kullandıkları silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.