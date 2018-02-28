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Venezuela Dışişleri Bakanı: Yaptırımlara karşı yeni mekanizmalar bulmak için Türkiye, Rusya ve Çin ile çalışabiliriz

28 Şubat 2018 19:50

ABD'nin Ağsutos'ta devreye soktuğu mali yaptırımlar sonrası enflasyonun yüzde 13.000'e yaklaştığı Venezuela, krizi aşmak için yeni yollar arıyor. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, uluslararası finans sisteminin getireceği engellere karşı yeni mekanizmalar bulmak için Türkiye, Rusya ve Çin ile çalışacaklarını açıkladı. Birleşmiş Milletler'in Cenevre ofisinde bir basın toplantısı düzenleyen Venezuela Dışişleri Bakanı, "Bunun üstesinden geleceğimizden kuşkumuz yok. Başkan Nicolas Maduro, Nisan'da yeniden seçilmesi halinde kendisini 6 yıllık yeni dönemini ülke ekonomisini çeşitlendirmeye ve istikrara kavuşturmaya adamış durumda. Alternatif yollar bulmayı başaracağız. Uluslararası sistem Venezuela'yı engellerse yeni mekanizmalar bulmak için Rusya, Çin ve Türkiye ile birlikte çalışacağız" diye konuştu.

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