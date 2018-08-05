Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi!

Venezüella Hükümeti Bakanı, Başkan Maduro'nun konuşması sırasında tören alanına üzerinde patlayıcı bulunan drone ile saldırı düzenlenmek istendiğini açıkladı. Bakan, Maduro'nun herhangi bir yara almadığını ve güvenli bir yerde olduğu bilgisini de paylaştı. Saldırı girişimi, Başkan Maduro Venezuela'nın Ulusal Muhafız Ordusunun başkent Caracas'taki 81. kuruluş töreninde konuşurken gerçekleştirildi. Bilgi Bakanı Jorge Rodrigues 7 askerin yaralandığını açıkladı. Saldırıyı SoldadoDfranela adındaki hükümet karşıtı terörist örgüt üstlendi. Saldırıyı C4 yüklü 2 dronla gerçekleştirdiklerini ama Maduro'ya ulaşmadan drone'ların Başkanlık Muhafızları tarafından düşürüldüklerini duyurdu.