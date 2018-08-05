T24 LogoT24 Logo
Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi!

05 Ağustos 2018 06:20

Venezüella Hükümeti Bakanı, Başkan Maduro'nun konuşması sırasında tören alanına üzerinde patlayıcı bulunan drone ile saldırı düzenlenmek istendiğini açıkladı. Bakan, Maduro'nun herhangi bir yara almadığını ve güvenli bir yerde olduğu bilgisini de paylaştı. Saldırı girişimi, Başkan Maduro Venezuela'nın Ulusal Muhafız Ordusunun başkent Caracas'taki 81. kuruluş töreninde konuşurken gerçekleştirildi. Bilgi Bakanı Jorge Rodrigues 7 askerin yaralandığını açıkladı. Saldırıyı SoldadoDfranela adındaki hükümet karşıtı terörist örgüt üstlendi. Saldırıyı C4 yüklü 2 dronla gerçekleştirdiklerini ama Maduro'ya ulaşmadan drone'ların Başkanlık Muhafızları tarafından düşürüldüklerini duyurdu.

ETİKETLER

venezüellabaşkansuikastmadurodronetörenaskeripetrolabdterörpatlama

Diğer Videolar

Kar yağışı sonrası kontrolünü kaybeden araç insanların arasına böyle daldı

CHP İstanbul İl Kongresi'nde ‘liste’ tartışmasıyla ilgili kim ne dedi?

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Şubat 2020

İzmir'de hastanede yangın paniği

Rus yolcu uçağının kuyruğu piste çarptı

Antalyalı çiftçilerin zirai don nöbeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Financial Times: Çin'in ekonomik büyümesi yavaşlarsa Türkiye'nin milli geliri artacak...

Naci Bostancı özür diledi; AKP grubu, kendi grup başkanını alkışlamadı...

Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker’in...

Mahfi Eğilmez yazdı: Dolar kuru niçin yükseliyor?...

Netflix, son 5 yılda devlet müdahalesiyle yasaklanan içerikleri açıkladı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24