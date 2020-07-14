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Veli Saçılık, HDP'nin Demokrasi Buluşması'nda darp edilerek gözaltına alındı

14 Temmuz 2020 16:56

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) “Demokrasi Buluşmaları” kapsamında Ulucanlar Cezaevi önünde yapmak istediği açıklamaya polis engel oldu. HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Veli Saçılık, darp edilerek gözaltına alındı.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi önüne çıkan tüm yollar polis tarafından kapatılırken, yurttaşların girmesine de izin verilmiyor.

Ulucanlar Cezaevi’ne giden yollarda bulunan parklarda oturan yurttaşlarda polis tarafından zorla kaldırılırken, gazetecilerin de görüntü alması engellendi.

Kaynak: MA

 

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