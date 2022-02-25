Veli Ağbaba: Yakında bir ekmek 6 lira olursa şaşırmayın

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının Türkiye'ye etkilerine dikkat çekti. Ağbaba, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından en çok etkilenecek ülke Türkiye. Afrika'da iki kabile çatışsa bizim ekonomimiz kaybediyor! Buğday, doğalgaz, turizm hepsinde bu iki ülkeye bağımlı durumdayız. Yakında ekmek 6 lira olursa şaşırmayın" dedi.

Veli Ağbaba ile CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Şeker-İş Sendikası’nı ziyaret etti. Ağbaba ziyaret sonrası Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

"Türkiye ekonomisi üretime değil ranta bağlı olarak büyüdü"

Toplantıda Ağbaba, Rusya-Ukrayna savaşından ilk etkilenecek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş var, biz savaşın içerisinde değiliz. Dünyada iki ülkenin para birimi değer kaybediyor. Birisi Rusya, diğeri Ukrayna değil Türkiye maalesef. Afrika’da iki kabile çatışsa onun çatışmasından biz etkileniyoruz, bizim ekonomimiz bozuluyor. Türkiye ekonomisi üretime değil ranta bağlı olarak büyüdüğü için dış etkilerden çok rahat etkilenebiliyoruz. Türkiye 7 yıl önce kendi kendine yetebilen bir ülkeydi, buğdayından şekerine, fasulyesinden mercimeğine kadar tarım ülkelerinde kendi kendine yetebilen bir ülkeydi.

"Yakında bir ekmek 6 lira olursa hiç kimse şaşırmasın"

Şimdi bu savaştan, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından en fazla etkilenecek birinci ülke Türkiye. Bunun sebebi ise Türkiye 31 milyon dönüm tarım alanını tarımdan uzaklaştırmış, tarım alanı olmaktan koparmış. 5 milyon 637 bin ton Rusya’dan buğday ithal ediyoruz yani yüzde 69,3’ünü, 1 milyon 410 bin ton da Ukrayna’dan buğday ithal ediyoruz, bunun da oranı yüzde 17,3. Türkiye’nin toplam buğday ithalatı yüzde 86,6. Yani tamamına yakını Rusya ve Ukrayna’dan ithal ediyoruz.

Rusya’nın Ukrayna’ya bir saldırısı var ve en çok etkilenecek ülke Türkiye. Yakında bir ekmek 6 lira, 9 lira olursa hiç kimse şaşmasın, makarna fiyatları artarsa kimse şaşmasın. Ekonomisini Rusya’ya, Ukrayna’ya bağlamış bir yönetimle karşı karşıyayız. Buna dış güç diyebilir ama Türkiye’nin başında en büyük dış güç bu ülkeyi yönetenler, kendi kaderini dış güçlerine eline bırakanlardır. Doğal gazın üçte birini Rusya’dan karşılıyoruz. Turistimizin yüzde 27’si bu ülkeden gelmekte.