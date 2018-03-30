T24 LogoT24 Logo
Haberler

Vegan protestoculardan bıkan restoran sahibi eylemcilerin gözü önünde et yedi

30 Mart 2018 17:37

Kanada'da bir restoran sahibi, vegan protestosu devam ederken camın önünde bir geyik bacağını hazırlayarak yedi. Kanada'nın Toronto kentinde av eti yemekleriyle bilinen ve veganlar ile hayvan hakları savunucuları tarafından sıklıkla protesto edilen bir restoranın sahibi eylemcilere ‘meydan okudu'. Avcı, toplayıcı ve şef olan restoran sahibi Michael Hunter, kendi protestosunu gerçekleştirmeye karar vererek, eylemciler dışarıdayken camın öne getirdiği bir geyik bacağını önce temizledi ardından pişirdi ve yedi. Hunter basına verdiği demeçte grubun son üç aydır restoranının önünde eylemler yaptığını ve kendisine ‘Katil', ‘Ellerinde kan var' diye bağırdıklarını belirterek "Ben de kendi protestomu yapmaya karar verdim" dedi. Protestosunun saldırgan bir amaç taşımadığını söyleyen Hunter "Ete dayalı beslenmeyi teşvik etmeye çalışmıyorum. Vegan diyetine büyük saygım var, çünkü ne kadar zor olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı. Kaynak: Sputnik

ETİKETLER

veganprotestocuetrestoran sahibikanada

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Şubat 2020

Bu vapurun rotası Barış Abi; Barış Manço vapuru yenilendi

Vuhan'da Koronavirüs tedavisi için 10 günde inşa edilen 1000 yataklı hastanenin içinden görüntüler paylaşıldı

Konuşurken öksürük nöbetine tutulan Dünya Sağlık Örgütü Başkanı: Merak etmeyin, Koronavirüs değil

25. James Bond filmi 'No Time To Die'ın yeni fragmanı yayınlandı

Avcılar'da bir restorana satırlı, bıçaklı baskının görüntüleri ortaya çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24