Vegan protestoculardan bıkan restoran sahibi eylemcilerin gözü önünde et yedi

Kanada'da bir restoran sahibi, vegan protestosu devam ederken camın önünde bir geyik bacağını hazırlayarak yedi. Kanada'nın Toronto kentinde av eti yemekleriyle bilinen ve veganlar ile hayvan hakları savunucuları tarafından sıklıkla protesto edilen bir restoranın sahibi eylemcilere ‘meydan okudu'. Avcı, toplayıcı ve şef olan restoran sahibi Michael Hunter, kendi protestosunu gerçekleştirmeye karar vererek, eylemciler dışarıdayken camın öne getirdiği bir geyik bacağını önce temizledi ardından pişirdi ve yedi. Hunter basına verdiği demeçte grubun son üç aydır restoranının önünde eylemler yaptığını ve kendisine ‘Katil', ‘Ellerinde kan var' diye bağırdıklarını belirterek "Ben de kendi protestomu yapmaya karar verdim" dedi. Protestosunun saldırgan bir amaç taşımadığını söyleyen Hunter "Ete dayalı beslenmeyi teşvik etmeye çalışmıyorum. Vegan diyetine büyük saygım var, çünkü ne kadar zor olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı. Kaynak: Sputnik