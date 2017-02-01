Vefatının 18. yılında anılan Barış Manço'dan '2023' şarkısı...

1 Şubat 1999 yılında kaybettiğimiz sanatçı Barış Manço'nun bugün 18. ölüm yıl dönümü. Vefatının 18. yılında anılan Barış Manço'nun, yıllar önce bestelediği bir şarkı yeniden konuşulmaya başlandı. Manço, 1975 yılında yayınladığı albümde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yazılmış '2023' isimli senfonik bir esere imza atıyor. Emre Plak, "Kayaların Oğlu" şiiriyle harmanlanan epik çalışma ile sıra dışı bir çalışmayı diskografisine ekleyen Manço'nun şarkısına çektiği klipte Kurtuluş Savaşı ve Atatürk'e ait görüntülere yer veriyor.