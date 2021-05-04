Vedat Milor'un anketine uzmanlar ve sokaktan yanıt: "Pirinçteki mutluluk geçici, bulgurdaki mutluluk kalıcı"

Hürriyet'te gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, sosyal medyada 'Pirinç pilavı mı? Bulgur pilavı mı?' sorusunu sordu. Sosyal medya kullanıcıları pirinç pilavı cevabını verirken, aynı soru bu kez sokaktaki vatandaşa ve diyetisyenlere soruldu.

Menemenden kebaba, dönerden hamburgere, pizzadan pideye kadar yaptığı birçok anketle adından sıkça söz ettiren yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya hesabından yeni bir anket açtı. Milor, bu kez de 'Pirinç pilavı mı? Bulgur pilavı mı?' diye sordu. Yaklaşık 77 bin kişinin katıldığı ankette, yüzde 62 ile pirinç pilavı önde geldi.

Milor’un de tercihi pirinç pilavı olurken, uzmanlar ise sağlık açısından bulgur pilavını önerdi.

"Pirinçteki mutluluk geçici ama bulgurdaki mutluluk kalıcı"

Anketteki şıkları sağlık açısından değerlendirirken pirinç ve bulgurun vazgeçilmez bir karbonhidrat olduğunu dile getiren Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, “Bulgur, pirince göre daha çok protein içeriyor. Kan şekerini daha yavaş yükseltiyor. Pirinç kan şekerini çok hızlı yükselttiği için çok da hızlı düşürüyor" dedi.

“Pirinç kan şekerini çok hızlı yükseltiyor. Kan şekerini çok hızlı yükselten her şey, hızla düşürüyor. Bu da bize anlık mutluluklar veriyor" diyen Aksoylu, "Ani mutluluklar her zaman geçicidir. Pirinçteki mutluluk geçici ama bulgurdaki mutluluk kalıcı. Kişi kilo vermek, sağlıklı beslenmek istiyorsa, fiziksel aktivitesi de düşükse kesinlikle bulguru tercih etmeli. Porsiyon olarak ise 4 kaşık bulgur yerine 2 kaşık pirinç tüketilebilir" dedi.

Milor: Bizdeki pirinç pilavı başlı başına bir yemek değil

Yaptığı açıklamada, pilavın mutfağın olmazsa olmazı olduğuna dikkat çeken Vedat Milor, “Birçok yemeği yanında pilav olmadan düşünemiyoruz. Pilav deyince de bir ikilemle karşı karşıyayız: ‘Pirinç pilavı mı yoksa bulgur pilavı mı?’ Pirince gastronomik açıdan baktığımız zaman dünyada bizde olduğu gibi hem çok popüler ve önemli hem de çok farklı yemekler yapılabiliyor. Risotto, paella gibi yemekler ciddi ustalık gerektiren yemekler ve başlı başına yenilebiliyorlar. Bizdeki pirinç pilavı ise bunlar gibi başlı başına bir yemek değil. Genelde tamamlayıcı veya eşlik edici bir unsur. Kabaca ifade etmek gerekirse, tıpkı Uzakdoğu ülkelerinin mutfaklarında olduğu gibi" dedi.