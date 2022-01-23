Vedat Milor'dan o görüntülere yorum: Gerçek fine dining bu değil

Fine dining olarak tanımlanan bu üst düzey standartlara sahip restoranlar her ülkenin kendi kültürüne bağlı olarak değişmekte ve farklılıklar göstermekte iseler de ana fikir ve konsept misafirin kendini özel hissetmesini sağlamaktır.

Fine dining müşterisi de bu özel deneyimi yaşamak isteyen ve bunun bedelini de en yüksek fiyatlarla ödemeye hazır olan lüks tüketim tercihinde olan müşteridir. Genellikle mekana girildiği andan itibaren en ince ayrıntısında ve genel atmosferinde bu üst seviyedeki lüksü görmek ve hissetmek mümkündür.