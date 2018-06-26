Ve Meral Akşener konuştu: YSK'nın önüne gitmedim, çünkü...

inPaylaşın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nden yaklaşık 2 gün sonra açıklamada bulundu. Akşener, seçimlerden önce, "Seçimde hile olursa YSK önüne otururum, beni jiletle kazıyamazlar oradan" demişti. Oy kullandıktan sonra YSK'nın önüne gitmeyen Akşener, "Şu soruyu aslında sormalıydınız, YSK'nın önüne niye gitmediğimi sormalıydınız. O gece sayın İnce ve CHP temsilcileri Erdoğan'ın kazandığını ifade ettiler. Herhangi bir gerilime sebep olmadığını anladık" açıklamasında bulundu.