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"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp cadde ortasında çıplak halde koşmaya başladı

20 Şubat 2021 16:08

Bursa'da bir kadın, Atatürk Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin bulunduğu noktaya doğru çıplak halde "Vazifemi yaptım baba" diye bağırarak koşmaya başladı.

Bekçiler ve polisler çıplak kadını yakalamaya çalıştı. 

Kadının kıyafetlerini toplayıp peşinden koşan ekipler kadını tarihi hanlar bölgesinde durdurup kıyafetlerini giymesi için ikna etti. Orhan Parkı'na doğru kollarını açıp "vazifemi yaptım baba" diye bağıran kadın daha sonra kıyafetlerini giyerek polis otomobiline bindi.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen 30 yaşlarındaki S.Y. isimli kadının daha önce de İzmir'de aynı eylemi gerçekleştirmekten kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kendini ifade etmekte zorluk çeken kadın için Alie Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü uzmanlarından yardım istendiği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

Vazifemi yaptım babaçıplak halde koşan kadınbursaatatürk caddesi

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