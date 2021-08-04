T24 LogoT24 Logo
Haberler

Vatandaştan yangına müdahale isyanı: Nerede benim vergilerim, benim ülkem yandı kül oldu

04 Ağustos 2021 11:14

Yangının devam ettiği Muğla'nın Marmaris bölgesinde bir vatandaş, devam eden yangınlara yapılan müdahalelerin yetersizliğine isyan ederek "Nerede benim vergilerim, benim ülkem yandı, kül oldu" dedi. 

Muğla Marmaris'te günlerdir çok sayıda bölgede yangın devam ederken yangınlardan en çok etkilenen bölgelerden biri olan Hisarönü'nde bir vatandaş, yapılan müdahalelerin yetersiz olduğunu ifade ederek duruma tepki gösterdi. 

Marmaris TV'nin Instagram hesabından dün paylaşılan videoda "Allah aşkına bir Allah'ın kulu duysun" diye seslenen vatandaş, "Havadan havadan! Nerede, benim vergilerim nerede? Uçak, helikopter lazım. Duymadınız mı, yanıyoruz yanıyoruz. Sesimizi duyan yok mu?" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. 

muğlamaramarishisarönüorman yangınıtepkinerede benim vergilerim

Diğer Videolar

Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler eylemlerine devam ediyor; rektörlük binasına 176. kez sırt döndüler

Çelik kapıyı merak edip açtı, ölümden döndü

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Eylül 2021

Serdar Ortaç yaptığı açıklama ile Beşiktaş'tan özür diledi

Erdoğan'dan Venezuelalı gazetecinin sorusuna yanıt: "I love Venezuela"

15 yaşındaki gencin isyanı gündem oldu; "Okusam da işsiz kalacağım, bak saçımda 18 tane ak var; bunun suçlusu bu iktidardır"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24