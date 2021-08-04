Vatandaştan yangına müdahale isyanı: Nerede benim vergilerim, benim ülkem yandı kül oldu

Yangının devam ettiği Muğla'nın Marmaris bölgesinde bir vatandaş, devam eden yangınlara yapılan müdahalelerin yetersizliğine isyan ederek "Nerede benim vergilerim, benim ülkem yandı, kül oldu" dedi.

Muğla Marmaris'te günlerdir çok sayıda bölgede yangın devam ederken yangınlardan en çok etkilenen bölgelerden biri olan Hisarönü'nde bir vatandaş, yapılan müdahalelerin yetersiz olduğunu ifade ederek duruma tepki gösterdi.

Marmaris TV'nin Instagram hesabından dün paylaşılan videoda "Allah aşkına bir Allah'ın kulu duysun" diye seslenen vatandaş, "Havadan havadan! Nerede, benim vergilerim nerede? Uçak, helikopter lazım. Duymadınız mı, yanıyoruz yanıyoruz. Sesimizi duyan yok mu?" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.