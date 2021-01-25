Vatandaştan "PTT'mizi geri istiyoruz" eylemi

Bursa’nın en eski semtlerinden olan Çekirge semtinde 80 yıldır hizmet veren PTT binası zarar ettiği gerekçesiyle kapatıldı. Yoğun nüfusun bulunduğu ve günün her saati işlek olan PTT binasının kapanmasına tepki gösteren vatandaşlar, binanın önünde pankart açarak açıklama yaptı.’da 80 yıldır hizmet veren PTT binası kapatılınca mağdur olan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Bursa’nın en eski semtlerinden olan Çekirge semtinde 80 yıldır hizmet veren PTT binası zarar ettiği gerekçesiyle kapatıldı. Yoğun nüfusun bulunduğu ve günün her saati işlek olan PTT binasının kapanmasına tepki gösteren vatandaşlar, binanın önünde pankart açarak açıklama yaptı.