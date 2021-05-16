Vatandaştan "Hakkınızı helal ediyor musunuz?" sorusuna yanıt: Asla, asla, asla; helallik isteyen insan yanlış yapmıştır

Erdoğan cuma günü yaptığı açıklamasında, "Sıkıntıya düşen esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden hellalik istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan şunları söylemişti;

"Kısıtlamalardan etkilenen esnaflarımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze de bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden hellalik istiyoruz. Hiçbir vatandaşımızın kendini sahipsiz hissetmemesi için devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sosyal destekleri ciddi oranda artırdık. Uluslararası değerlendirmelerde, salgın döneminde vatandaşlarına en yaygın ve etkin sosyal destek sağlayan ülkeler arasında yer alıyoruz."