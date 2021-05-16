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Vatandaştan "Hakkınızı helal ediyor musunuz?" sorusuna yanıt: Asla, asla, asla; helallik isteyen insan yanlış yapmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaştan helallik istemişti

16 Mayıs 2021 13:08

YOL TV'nin gerçekleştirdiği sokak röportajında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın 'helallik' istemesiyle ilgili "Hakkınızı helal ediyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan bir vatandaş "Asla, asla, asla! Hiçbirine hiçbir konuda helal etmiyorum. Helallik isteyen insan yanlış yapmıştır, günah çıkarıyordur. Onda bile çıkarı vardır" dedi. 

Erdoğan cuma günü yaptığı açıklamasında, "Sıkıntıya düşen esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden hellalik istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. 

Erdoğan şunları söylemişti;

"Kısıtlamalardan etkilenen esnaflarımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze de bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden hellalik istiyoruz. Hiçbir vatandaşımızın kendini sahipsiz hissetmemesi için devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sosyal destekleri ciddi oranda artırdık. Uluslararası değerlendirmelerde, salgın döneminde vatandaşlarına en yaygın ve etkin sosyal destek sağlayan ülkeler arasında yer alıyoruz."

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