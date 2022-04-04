Vatandaştan faiz yorumu: Kuran'ı boşver, cumhurbaşkanı diyorsa haram değildir

Bir vatandaşın, faize yönelik söylediği "Kuran’da yazanı bırak, Cumhurbaşkanı 'faiz haram değildir' diyorsa, haram değildir " sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerde faiz ile ilgili yorum yapan vatandaşın, farklı bir düşüncesini dile getiren genci de küfür ederek kovaladığı anlar yer aldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz hakkındaki söylemlerini "Cumhurbaşkanı diyorsa faiz haram değildir" diyerek savunan vatandaşın videosu sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Videonun Aksaray’daki Meyve Sebze Hali’nde çekildiği öne sürüldü.

Yanındaki bir kişinin "Ama Kuran’da haram" yanıtı vermesi üzerine vatandaş, "Kuran’da yazanı bir kenara bırak. Cumhurbaşkanı diyorsa haram değildir" dedi. Videonun devamında, faiz çıkışı dikkat çeken vatandaşın, farklı bir düşünce dile getiren genci de küfür ederek kovaladığı görüldü.