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Vatandaştan Erdoğan'a: Milletin canı yanmış çay fırlatıyor; ekmek at millete, millet açlıktan ölüyor

"Namuslular çaba sarf ediyor, namussuzlar tepemizde tepiniyor"

08 Ağustos 2021 13:18

YOL TV'nin gerçekleştirdiği sokak röportajında konuşan emekli bir vatandaş Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara çay fırlatmasını eleştirdi. Vatandaş, "Milletin canı yanmış, hayvanlar telef olmuş... Çay atıyor... Ekmek at millete, millet açlıktan ölüyor" dedi.

Vatandaş, "15 senedir bir gün yüzü görmedim, bir tatile gitmedim, ayağıma bir ayakkabı almadım. Namuslular çaba sarf ediyor, namussuzlar tepemizde tepiniyor. Canıma tak etti tak, bunaldım!" diye de ekledi. 

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