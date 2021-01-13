Vatandaştan dışarıda olmaması gerektiğini söyleyen polise: "Sizce bu saatte simit satmam normal bir şey mi?"

Ankara Kızılay'da satmaya çalıştığı simitleri elinde kalan bir vatandaş yasaklar nedeniyle dışarda olmaması gerektiğini söyleyen polise, "Sizce benim bu saatte simit satmam normal bir şey mi? Çocuklarım aç kalıyor ki satıyorum abi. Ama bana da bir hak verin, sizin de çocuklarınız var" diyerek isyan etti.

Ankara Kızılay'da simitçilik yapan bir vatandaş, dün akşam pandemi yasaklarının başlangıcında polis tarafından uyarıldı. Şengül, akşama kadar satamadığı simitleri elinde kalınca "Sabah 7 de çıktım. 15 tane simit sattım. Eve ekmek götürecektim param yetersiz kaldı. Bunları satmazsam eve ekmek götüremem. 3 çocuk babasıyım. Benim yüzümden çocuklarım aç kalıyor. Elimde kalan bu simitleri ya hayvanlara ya da ihtiyaç sahiplerine vereceğim" dedi.

Polisin, pandemi yasakları nedeniyle evine gitmesi gerektiğini söylediği simitçi "Sizce benim bu saatte simit satmam normal bir şey mi? Çocuklarım aç kalıyor ki satıyorum abi. Bu simitleri satmak zorundayım. Biliyorum bu saatte simit satmak yasak. Allah kimsenin çocuklarını aç koymasın abi. Ama bana da bir hak verin, sizin de çocuklarınız var" diyerek isyan etti.

Kaynak: ANKA