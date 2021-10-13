Vatandaştan CHP'li Özkan'a: İktidarın gitmesi lazım başka yolu yok

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, İzmir Alsancak’ta; yurttaşların dertlerini dinledi. Sorunlarını anlatan yurttaş, Özkan’ın “Şimdi bu sorunlar böyle, çözüm ne?” sorusuna, “İktidarın gitmesi lazım başka yolu yok” yanıtını verdi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Alsancak’ta vatandaşların dertlerini dinledi. Vatandaşla sohbetine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Özkan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sokağın sesi... Bir vatandaş liyakatsizliklerden şikayetçi; hastanede birim müdürü ilkokul mezunu olur mu? diye soruyor. Diğeri oğlum üniversite okudu, iş bulamıyor. Güvenlik oldu diyor ve ekliyor ‘ben emekliyim çalışmak zorundayım.”

Videoya göre Özkan ile vatandaş arasında şu konuşma geçti:

“ÖZKAN: Şimdi bu sorunlar böyle, çözüm ne?

YURTTAŞ: Çözüm iktidarın gitmesi lazım.

ÖZKAN: Bir daha söyle.

YURTTAŞ: İktidarın gitmesi lazım başka yolu yok. Geçen gün ben internette gördüm, Osmanlı dönemine dönüyoruz. Ya Osmanlı dönemine neden dönüyoruz. Tek adam. Türkiye’de demokrasi varsa, tek adam dönemi olmaz. Parlamenter sisteme geçmek lazım. 600 milletvekilisiniz, 600 milletvekilinin ne hükmü var? Adam diyor ki ben yaptım. Ben dedim diyor, bu olacak diyor. Dünyanın hiçbir yerinde Merkez Bankası özerktir. Hiçbir hükümet yetkilisi değiştiremez. Merkez Bankası kendi içerisindeki Merkez Bankası başkanı atar, o geçer. Öyle mi sayın vekilim. Ama bu ne yaptı? Merkez Bankası faizleri indirmediği için ‘sen in aşağı bakalım’ dedi.

YURTTAŞ: Arkadaşım bu millet aç geziyor ya, ben emekli 2 bin lira alıyorum. Evimde oturamıyorum. Benim oğlum üniversiteyi bitirdi, öksüz, üniversite okuttum ben ona. İş bulamadı, güvenlikçilik yapıyor. Bu mu yani okumak? Bu mu Türkiye’nin gelişmesi. Kendi yandaşları zengin oldu.”