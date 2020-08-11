Vatandaştan Berat Albayrak'a 'tavsiye': Hemen istifa etsin!

YOL TV'nin "Berat Albayrak'a bir tavsiyede bulunun' dedik, bakın vatandaşlar ne söyledi" başlıklı sokak röportajında konuşan bir vatandaş bu soruya "Hemen istifa etsin yanıtını verdi.

Döviz kurlarındaki artışın ardından sosyal medyada birçok kişi tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası istenmişti. YOL TV'nin sokak röportajında konuşan bir vatandaş, "Berat Albayrak'a bir tavsiyede bulunsanız ne derdiniz? şeklindeki soruya " Hemen istifa etsin" yanıtını verdi.

Ekonominin gidişatının kötü olduğunu vurgulayan vatandaş, muhabirin "Albayrak bügün bir açıklama daha yaptı; 'Yükselmeye devam edeceğiz' dedi" demesi üzerine "Yalan makinesi" karşılığını verdi.