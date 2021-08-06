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Vatandaştan Bakan Pakdemirli’ye tepki: Yazıklar olsun, hükümet istifa

06 Ağustos 2021 15:54

Milas Ortaköy’deki yangın söndürme çalışmalarına katılan kadınlar, yangından saatler sonra bölgeye helikopterle gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye tepki gösterdi. 

Bölgeye helikopterle gelen Pakdemirli’yi karşılayan bir kadın, “Beyefendiler ancak teşrif ediyorlar. İnsanların canı, malı yandı. Helikopterler yeni geldi. Sinirler gergin. Gece dört buçuğa kadar sizi bekledik. Helikopterler neredeydi? İnsanların malı mülkü yandı. Sabaha kadar uğraştık dağlarda. Yazıklar olsun! Hükümete yazıklar olsun, hükümet istifa!” diye bağırdı.

Sözcü'de yer alan habere göre tepkiler üzerine bölgede kalmayan bakan Pakdemirli, “Buradayız” yanıtı verdikten sonra, beraberindekilerle birlikte bölgeden ayrıldı. Tepki gösteren kadınlar gözyaşları içinde, “İki gündür buradayız, yangını söndüreceğiz diye söz verdik, söndüremedik. Helikopter gelse söndürülecekti” diyerek tepkilerini dile getirmeye devam etti.

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