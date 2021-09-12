Vatandaştan Babacan'a: İktidarı biraz daha hızlı sallasanız düşecekler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Düzce Akçakoca'da görüştüğü bir vatandaş, iktidarı işaret ederek, "Siz biraz daha hızlı sallarsanız düşecekler. Az sallıyorsunuz gibi geliyor” dedi. Babacan ise, "Millet sandıkta sallayacak zaten biz ona güveniyoruz” diye karşılık verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin ilçe kongresi için gittiği Düzce Akçakoca'da esnafı ziyaret etti, vatandaşla buluştu.

Bir vatandaş Babacan'a, “Siz biraz daha hızlı sallasanız düşecekler. Az sallıyorsunuz gibi geliyor” dedi. Babacan ise, “Biz yıkmaya değil yapmaya geliyoruz, asıl yürüyüşümüz yapmak için” yanıtı verdi.

Babacan ayrıca, “Bize ‘daha sert olun' diyenler oluyor, biz de diyoruz ki; zaten vatandaş izliyor, seçim günü geldiği zaman kararını verecek. Biz ne yapacağımızı anlatalım. İyi bir ekip kuralım ve ekibimizle düzgün bir yol yürüyelim” dedi.

“Adaba uygun yapıyorsunuz"

Vatandaş ise, “Sayın bakanım bizim milletin de haleti ruhiyesini iyi bilmeniz lazım. Ne kadar hızlı sallarsanız milletin o kadar hoşuna gidiyor. Siz kurallara, adaba uygun olarak yapıyorsunuz onu da biliyoruz" dedi. Babacan ise, “Biz diyoruz ki millet sandıkta sallayacak zaten biz ona güveniyoruz” diye karşılık verdi.

“Halkın içine giremeyince memleketin gerçeklerini göremiyorlar"

Bir diğer vatandaş ise, “Sayın Cumhurbaşkanımız her konuşmasında her şey güllük gülistanlık diyor ama inanın çalışan insanlar aldığı kazançla markete gidip evine bir şey alamıyor. Hepimiz Düzceliyiz, yıllardır buradayız. Burada üç tane milletvekilimiz var. İnanın seçimden önce kapı kapı dolaşıyorlardı. Bir gün gelip de bunlar kimdir, ne iş yapıyorlar diye hangi birimizin halini hatırını sordular?” diyerek sitem etti.

Babacan ise, “Eskisi gibi halkın içine giremiyor, giremeyince de memleketin gerçeklerini göremiyor. Şu andaki milletvekilleri artık dolaşamıyorlar çünkü tepki görürler. Tepki göreceklerini bildikleri için halkın arasına giremiyorlar. Valiyle, belediye başkanıyla oturup gidiyorlar. İl ziyareti diye yaptıkları o” dedi.

Vatandaş, “Ben şahıs olarak konuşmuyorum, vatandaş olarak söylüyorum. Onlardan memnun insanlar da var. Bunlar devletten tıkır tıkır maaşını, parasını alanlar. Ama kendi bileğiyle gücüyle çalışan insan artık evine ekmek götüremeyecek durumda” diye konuştu.

Başka bir vatandaş ise, “Aldığım 1400 lira para. Artık nasıl yetiştirirsen yetiştir. En düşük kömürün tonu olmuş 2 milyon lira. Ben bunu neyle alacağım? Bu ne vaziyet” diyerek isyan etti.

Babacan, “Hepsini biliyoruz. Memleketin durumunu gördüğümüz için yola çıktık. DEVA Partisi'ni onun için kurduk” yanıtını verdi.