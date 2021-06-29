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Vatandaştan ayrımcılık tepkisi: Erdoğan milleti birbirine düşürdü

"Kışkırtıyor, çok ayrımcılık yapıyor"

29 Haziran 2021 14:01

Balıkesir Bandırma'da ziyaretlerde bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a bir vatandaş Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrımcılık yaptığını söyleyerek durumdan rahatsızlığını dile getirdi. 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kutuplaşmadan şikâyet eden bir vatandaş, Babacan’a, “Erdoğan yattı. Ayırdı, milleti birbirine düşürdü. Kışkırtıyor, çok ayrımcılık yapıyor” dedi. 

Babacan ile vatandaş arasında geçen diyaloğa şunlar yansıdı:

“Erdoğan yattı. Ayırdı, milleti birbirine düşürdü. Kışkırtıyor, çok ayrımcılık yapıyor. Çok kızıyorum. Elden gelen bir şey yok. İnşallah birbirimize kenetleniriz.”

“Halkımızda ayrılık gayrılık yok” diyen Babacan ise şu ifadeleri kullandı:

“Halkımız birlik ve beraberlik istiyor. Bunu biliyoruz. Onun için çalışıyoruz. Türkiye birbiriyle kucaklaşsın diye çalışıyoruz.”

 
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